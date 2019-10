Mogadouro desfalcado

Artur Pereira, técnico da equipa, conta com o plantel bastante reduzido e apresentou-se em Vila do Conde apenas com oito jogadores.

Pina, Pablo, Pedro Diz, Ricardo Diz e Pedro Baltazar formaram o cinco inicial, entrando depois Vítor Hugo e Igor.

O Mogadouro somou a segunda derrota e ocupa a última posição sem qualquer ponto. Na próxima jornada os mogadourenses recebem os Amigos Abeira Douro.