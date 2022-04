Mogadouro é campeão distrital de futsal a duas jornadas do final do campeonato

Os academistas venceram a Escola Arnaldo Pereira por 2-5 e beneficiaram ainda da derrota do SC Moncorvo, que folga na última jornada, por 5-3 frente ao Alfandeguense.

Artur Pereira não esconde a satisfação pela conquista do campeonato. “Merecemos este título, lutámos por ele, respeitámos todos os adversários e empenhamo-nos em todos os jogos. O campeonato não tem sido fácil. Tivemos jogos complicados e só foi possível vencer graças à entrega e trabalho dos meus jogadores”, destacou o treinador do Mogadouro.

Com a conquista do título garantida o próximo objectivo é terminar o campeonato invicto. Depois é pensar no play-off de subida. É que para o Mogadouro subir ao Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão vai ter que jogar uma fase de promoção ao nacional.

Artur Pereira não concorda com o formato imposto pela Federação Portuguesa de Futebol e antevê dificuldades. “É injusto. Um clube que é campeão distrital merece subir automaticamente. Só complicam mais as coisas, especialmente aos clubes como o nosso. Vai ser difícil, pelo que sabemos sobem os dois primeiros, mas acredito que vamos conseguir”, afirmou.

No play-off de acesso ao nacional tudo aponta para que os adversários sejam os campeões distritais de Vila Real, Guarda e Braga.

Nas duas jornadas que restam, o Mogadouro recebe na 21ª o Alfandeguense e termina o campeonato fora de portas frente ao Futsal Mirandela.

Resultados jornada 20

GD Mirandês 3 – CASC Freixo 3

GD Torre Dona Chama 5 – CSP Vila Flor 2

Alfandeguense 5 – SC Moncorvo 3

Escola Arnaldo Pereira 2 – CA Mogadouro 5

ACRD Ala 3 – Vimioso 4

Folga Futsal Mirandela

Classificação

1-Mogadouro 52 pontos

2-SC Moncorvo 48

3-Vimioso 36

4-GD Torre Dona Chama 27

5-CSP Vila Flor 22

6-Escola Arnaldo Pereira 20

7-Alfandeguense 20

8-ACRD Ala 19

9-Mirandês 19

10-Futsal Mirandela 16

11-CASC Freixo 5

Próxima jornada (21ª) – 29/04

SC Moncorvo – Futsal Mirandela

CA Mogadouro – Alfandeguense

Vimioso – Escola Arnaldo Pereira

CSP Vila Flor – ADCR Ala

CASC Freixo – GD Torre Dona Chama

Folga GD Mirandês