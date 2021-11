Mogadouro e SC Moncorvo seguem no topo da tabela classificativa

O Clube Académico de Mogadouro reafirmou, mais uma vez, o estatuto de candidato e deu goleada, 12-1 ao CASC Freixo com destaque para o hat-trick de Igor. Samuel e Piracha bisaram no encontro, Caio e Gabriel Santos também marcaram. Os mogadourenses beneficiaram ainda de um autogolo dos freixenistas. O tento solitário do CASC Freixo foi apontado por Júlio Gabriel.

Os comandados de Artur Pereira mantêm-se na liderança com 12 pontos, os mesmos que o SC Moncorvo, segundo classificado, que venceu o G.D. Mirandês por 7-1 com um bis de Fábio Fileno, Grilo e Hugo Pires. António Varelas também fez o gosto ao pé na jornada 5.

O terceiro lugar é agora ocupado pelo Grupo Desportivo Torre Dona Chama com 8 pontos. A formação treinada por Pedro Miguel venceu fora de portas o Futsal Mirandela por 1-3 com golos de Luís Martins (2) e Valter Pires.

Segue-se a ACRD Ala na quarta posição com 7 pontos. A equipa do concelho de Macedo de Cavaleiros venceu o Alfandeguense por 2-4.

Quanto ao Vimioso também somou três pontos na recepção ao CSP Vila Flor, 6-1 foi o resultado final.

Classificação

1-Mogadouro 12

2-SC Moncorvo 12

3-Torre Dona Chama 8

4-ACRD Ala 7

5- Alfandeguense 7

6-Vimioso 6

7-CSP Vila Flor 6

8-Futsal Mirandela 3

9- Escola Arnaldo 1

10-Mirandês 1

11- CASC Freixo 0

Próxima jornada (6ª) – 26/11

Escola Arnaldo Pereira - Alfandeguense

ADCR Ala - Futsal Mirandela

GD Torre Dona Chama - SC Moncorvo

GD Mirandês - CA Mogadouro

CASC Freixo - Vimioso

Folga: CSP Vila Flor

Foto de CA Mogadouro