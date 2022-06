Mogadouro regressa à 3ª Divisão Nacional de Futsal

Depois de uma época sofrida, devido às lesões que condicionaram o Clube Académico de Mogadouro, o objectivo foi cumprido. A formação transmontana vai voltar às lides nacionais do futsal, neste caso à 3ª divisão. “Estamos satisfeitos porque era esse o objectivo e foi cumprido com muito sacrifício. Tivemos de dar o nosso melhor em todos os jogos, pois não foi fácil chegar até aqui”, disse Artur Pereira.

Os mogadourenses garantiram a promoção ao nacional, após o triunfo por 3-4 frente ao Montalegre, na última jornada da Taça Nacional de Futsal.

Igor Cordeiro, um dos goleadores do Mogadouro, inaugurou o marcador aos 3 minutos. O 0-1 manteve-se até ao intervalo.

Na segunda metade, Lucas Azevedo fez o 2-0, aos 20’, e Igor Cordeiro bisou aos 30 minutos. O Montalegre reagiu com dois golos de Rui Madeira, que reduziu para 2-3.

Nos últimos minutos do jogo, Lucas Azevedo rubricou o quarto golo do Mogadouro e Diogo Morais ainda reduziu para 3-4.

A época não foi fácil para a equipa de Artur Pereira que sofreu várias baixas devido a lesões, entre as quais a do capitão, Pin. O treinador destacou o espírito de sacrifício dos seus jogadores para ultrapassar as dificuldades. “Nós sempre acreditamos que era possível pois sabíamos a qualidade que temos, apesar de estarmos limitados em termos de lesões. Depois de ultrapassados os obstáculos, algo a que já estamos habituados, concretizamos o nosso objectivo”.

O Mogadouro sagrou-se campeão distrital mas, tal como as restantes equipas campeãs das várias associações, teve que jogar a Taça Nacional para garantir a subida. Artur Pereira lamenta este formato da prova. “Lamento que os restantes campeões distritais tenham ficado pelo caminho. Se no futebol os campeões distritais sobem directo no futsal devia ser igual”.

Artur Pereira vai começar a preparar o regresso ao nacional, mas já pensa em objectivos maiores. “Voltamos à 3ª divisão, mas o Académico tem que voltar à 2ª divisão num curto espaço de tempo”.

O Académico de Mogadouro terminou a participação na Taça Nacional de Futsal no segundo lugar com 12 pontos, que lhe garantiu a promoção, já que subiram os quatro segundos melhores classificados de cada grupo.