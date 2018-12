Mogadouro regressa às vitórias

O Clube Académico de Mogadouro regressou, no sábado, às vitórias, depois de duas derrotas, uma para o campeonato e outra para a Taça de Portugal. Os mogadourenses venceram o Paredes por 3-4, mas estiveram sempre em desvantagem no marcador.

Mota deu vantagem à equipa da casa aos 12 minutos, Igor igualou aos 14’ e Grilo voltou a colocar o Paredes na frente do marcador ainda antes do intervalo, aos 19 minutos.

A segunda parte foi de parada e resposta com Daniel Silva a restabelecer a igualdade aos 26’. O terceiro dos locais não tardou com Pacheco a marcar aos 28’.

Os últimos dois minutos de jogo foram frenéticos de decisivos para o Mogadouro. Daniel Silva empatou (3-3) aos 38’ e Patrick Simão, um dos goleadores dos transmontanos, fixou o resultado aos 39 minutos em 3-4. Um golo que garantiu os três pontos à formação mogadourense.

O Mogadouro tem agora dez pontos mas continua no penúltimo lugar. O próximo encontro é em casa, no sábado, dia 22, com o Caxinas, primeiro classificado da série B.