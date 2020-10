Mogadouro sofre derrota em casa

Os poveiros marcaram cedo, os 3’, por intermédio de Bernardo Marinho. O 0-1 manteve-se até ao intervalo.

Na segunda metade, Ricardo Dias marcou para os locais, aos 25 minutos, e restabeleceu a igualdade, 1-1.

A resposta dos forasteiros não tardou. No mesmo minuto Ricardo Fernandes rubricou o 1-2. Carlos Alicante (28’), Bernardo Marinho (30’) e Joel Queirós (35’), antigo jogador do Benfica e Módicus, apontaram os restantes golos do Póvoa.

Decorridas duas jornadas o Mogadouro ainda não pontuou. Os mogadoureses jogam fora na próxima jornada com a ADR S. Pedro Fins.