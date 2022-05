Mogadouro termina campeonato distrital de futsal invicto

Depois de ter confirmado o título de campeão distrital ainda a duas jornadas do final do campeonato, o Mogadouro terminou a competição invicto, zero derrotas, 58 pontos e destacado em todas as frentes.

A formação treinada por Artur Pereira venceu, esta sexta-feira, o Futsal Mirandela por 3-8 na 22ª jornada, última da temporada.

Os mogadourenses conseguiram também alcançar o registo de melhor ataque, 144 golos marcados, e melhor defesa, 36 golos sofridos.

Apesar da conquista do título distrital, o Mogadouro não tem acesso directo ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Os comandados de Artur Pereira têm que passar por um play-off de acesso e tudo aponta para que os adversários sejam os campeões distritais de Vila Real, Guarda e Braga.

Ainda no campeonato distrital de futsal, o Alfandeguense venceu o Vimioso por 5-4 na última jornada, a Escola Arnaldo Pereira conseguiu igual resultado em casa frente ao Vimioso, a ADCR Ala terminou o campeonato com um triunfo por 9-3 com o CASC Freixo e o GD Torre Dona Chama venceu o G.D. Mirandês por 1-0.

Quanto ao SC Moncorvo folgou na última jornada e concluiu a época na segunda posição, com 51 pontos. O pódio do distrital fecha com o Vimioso, no terceiro lugar, com 39 pontos.