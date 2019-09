Mogadouro vai jogar em casa emprestada devido à interdição do pavilhão

Artur Pereira, técnico do CAM, considera “lamentável” a decisão. “O Daniel foi agredido na partida com o Retorta pela assistência e jogadores adversários. O Daniel simplesmente defendeu-se e aparecem três jogos de interdição ao nosso pavilhão. O Daniel foi castigado com três jogos”.

O castigo incluiu no total três jogos de interdição do Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro, após os incidentes registados na partida fora de portas com o Retorta, na época passada, na jornada 8 da fase de manutenção da série B.

Para o treinador o futsal “está doente” e refere que a sua equipa “tem sofrido represálias”. Mas, Artur Pereira não baixa os braços. “Não vão acabar com o Mogadouro. O Mogadouro é muito forte e vai resistir”, garantiu.

O Mogadouro vai ter que jogar em casa emprestada na fase inicial da época face ao castigo de três jogos de interdição do Pavilhão da Junta de Freguesia, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Na primeira jornada, marcada para o próximo sábado, dia 21, o Académico defronta o Rio Ave, em Vimioso.