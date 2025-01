Moncorvense José Mário Leite lança livro sobre D. Dinis e Vila Flor

Que livro é este?

É uma novela, que fala de Dom Dinis, de Vila Flor, das origens do nome de Vila Flor, da passagem de Dom Dinis por esta vila e, obviamente, também do milagre das rosas que está aí associado ao monarca através da sua esposa, a Rainha Santa Isabel. O meu tio, o Padre Joaquim Leite, que desde muito novo frequentou Vila Flor e, nos últimos anos da sua vida, era páraco em Vila Flor também, queria muito comemorar o septingentésimo aniversário da morte de Dinis, que se celebra no dia 7 de janeiro de 2025. Para isso, começou a imaginar uma novela na qual pudesse, ao mesmo tempo, relatar os tempos medievais de Vila Flor, mas também os tempos atuais e ligar as flores da Vila Flor, ligar as rosas do milagre. Como tal, começou a construir uma história, que nasce na escola primária e secundária de Vila Flor, em que os alunos demonstram algo de interesse e curiosidade sobre o que foram os tempos antigos. A partir daí, construir-se uma narrativa com algo de imaginário, algo de fabuloso, que tem a ver também com o imaginário das crianças e dos jovens e até das pessoas mais adultas, e culminasse, efetivamente, com um milagre, um segundo milagre de rosas, feito pela Rainha Santa Isabel. E um terceiro milagre, que será feito por a população de Vila Flor. A história original é do meu tio, mas ele, pelo pouco antes de falecer, encarregou-me de a escrever, dado que ele quase não teve tempo. Escreveu algumas coisas, alguns textos perderam-se porque ficaram no computador. Outros são registos escritos, dispersos. Reuni tudo isso, falei com ele muitas vezes, e portanto é um projecto comum, embora levado a cabo por mim.