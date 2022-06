Moncorvo começa a arrumar a casa

Nuno Lima já prepara a próxima temporada. O campeonato distrital de futebol só deve começar no final do próximo mês de Setembro ou início de Outubro, mas o técnico do Grupo Desportivo de Moncorvo já fez saber à direcção quais o jogadores que pretende manter da temporada passada e os reforços necessários para a equipa.

O defesa Caravana, os médios Serginho e Valter e o avançado Guedes vão continuar a vestir a camisola do emblema da terra do ferro.

Caravana vai para a segunda temporada no G.D. Moncorvo. Na época passada realizou 20 jogos, 18 para o campeonato e dois para a taça distrital.

O lateral, de 27 anos, já representou o Bragança B, Mirandês e C.A. Macedo de Cavaleiros.

Quanto a Serginho vai representar o GDM, como sénior pela nona vez. Em 2021/2022, o médio jogou 18 partidas, 17 para o campeonato e uma taça a taça.

Já Valter é fruto da formação do clube, tem 19 anos e alinhou em 18 jogos na temporada transacta.

Na linha da frente, Guedes, avançado de 28 anos, vai para a segunda época na equipa moncorvense.

No capítulo dos reforços, o médio brasileiro Erick, de 28 anos, é uma das duas contratações anunciadas pelo clube. Erick representou o Vila Flor SC nas últimas duas épocas.

Do Vila Flor SC chega também o avançado Jonathan, de 26 anos.

O G.D. Moncorvo terminou a última temporada no nono lugar da Divisão de Honra da A.F. Bragança com 19 pontos.