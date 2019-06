Moncorvo foi palco de consagração dos campeões da Dragon Force

No passado sábado, a DF Famalicão venceu em sub-9, o Porto em sub-10 e o Algarve em sub-10/11. Já no domingo entraram em campo as equipas de sub-11, com vitória da Dragon Force Grijó, e sub-12/13 com o triunfo da Fragon Force Rio Meão.

Foi o culminar de uma prova que tinha arrancado na vila transmontano nos dias 15 e 16 de Junho com jogos no estádio Municipal Eng. José Aires e o Campo de Jogos Dr. Camilo Sobrinho.

As boas condições de Torre de Moncorvo para receber a Taça dos Campeões, que pela primeira vez se disputou fora da região do Grande Porto, pesaram na decisão dos responsáveis azuis e brancos para descentralizar a prova.

“Temos excelentes condições para o fazer cá, porque temos um bom espaço, uma bela paisagem, condições de hotelaria para receber as famílias, condições de diversão para os mais pequenos como é o caso das piscinas, para fazer caminhadas, passeios e para passar um fim-de-semana em família e simultaneamente disfrutar do torneio”, frisou Vítor Moreira, coordenador técnico da Dragon Force.

E para Victor Moreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, a realização do torneio foi “uma aposta ganha” e que “o feedback dos pais foi excelente”.

O torneio contou com a participação de 92 equipas e mais de 1600 alunos de todas as escolas Dragon Force, incluindo as mais distantes como Algarve, Lisboa, Viana do Castelo e até da Colômbia.