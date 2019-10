Moncorvo recebeu Douro Trail Adventure

A prova conta este ano com 78 atletas de 12 nacionalidades e é uma experiência única para os participantes já que têm a oportunidade de conhecer locais considerados Património Mundial da Humanidade, como o Douro Vinhateiro e as figuras rupestre s do Vale do Côa, e percorre vários concelhos da região do Douro.

O Douro Trail Adventure conta com seis etapas, começou no domingo, na Régua, e vai terminar na sexta-feira, dia 11.

O segundo dia de prova ligou Torre de Moncorvo a Vila Nova de Foz Côa, num percurso de 21 km.

O Douro Trail Adventure vai na segunda edição e é promovido pelo ultramaratonista Carlos Sá.