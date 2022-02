Monsenhor Adelino Fernando Paes é o novo Administrador Diocesano

Foi eleito na passada segunda-feira, 14 de Fevereiro, depois de reunido o Colégio de Consultores, e ficará assim responsável pela diocese até que tome posse o novo bispo, segundo normas da Igreja Católica. Adelino Fernando Paes nasceu em 1947, em Picote, no concelho de Miranda do Douro e é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa. É sacerdote desde 1975. Estudou Pastoral na Universidade Pontifícia de Salamanca, Espanha, foi vice-reitor do Seminário de S. José e Pároco das Paróquias dos Santos Mártires e Santo Condestável, em Bragança e foi Vigário Geral durante o ministério pastoral de D. José Cordeiro. A diocese de Bragança-Miranda encontra-se agora sem bispo, depois de D. José Cordeiro ter aceitado ser arcebispo de Braga, tendo tomado posse no passado sábado, 12 de Fevereiro. Espera-se agora a atribuição de um novo bispo para a região