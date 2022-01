Morreu José Rocha

José Rocha morreu esta sexta-feira. O treinador, de 67 anos, natural de Mirandela estava internado no IP0 no Porto e morreu vítima de doença prolongada.

O técnico treinou várias equipas de futsal da região, com destaque para o Futsal Mirandela e Vale Madeiro. José Rocha também foi um dos impulsionadores do futsal feminino no distrito de Bragança, orientou a formação feminina do Futsal Mirandela e passou pela Casa do Povo de Vilarandelo de Valpaços.