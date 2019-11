Muga e Carlos Lopes no Mundial de Corrida de Montanha

Os atletas do emblema transmontano foram dois dos quatro atletas convocados pelo seleccionador nacional, Fernando Fernandes.

Além de Rui Muga e Carlos Lopes foram ainda seleccionados Paulo Macedo (ADR Águas de Pena) e Vítor Barbosa (GDC Castelo de Paiva).

Muga e Carlos Lopes representam Portugal pela segunda vez no espaço de quatro meses, depois de terem participado no Campeonato da Europa, na Suíça, no dia 7 de Julho, juntamente com Eva Fernandes (GCB) e José Carvalho (CAM).

A comitiva nacional viaja para a Argentina esta terça-feira, dia 12, e regressa no dia 18 de Novembro.