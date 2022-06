Muga e Lucinda Moreiras vencem Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé

Rui Muga continua a somar vitórias e mostrou, mais uma vez, que está em plena forma. O atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros venceu a quinta Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé. “Foi uma prova difícil devido ao percurso que é num sobe e desce constante e ao calor. A vitória discutiu-se entre atletas do C.A. Macedo de Cavaleiros e o pódio é feito com atletas do Macedo”, disse.

O atleta, natural de Mogadouro, fez uma gestão apertada da prova, pois o atleta já pensa na participação no Montemuro Vertical Run, no próximo fim-de-semana, que pontua para a Taça de Portugal e para a Valsir World Mountain Running Cup 2022. Uma prova que lhe vai valer a chamada à selecção nacional de Corrida de Montanha, que vai representar Portugal no Campeonato da Europa, nos dias 1, 2 e 3 de Julho em El Paso, nas Canárias.

No sector feminino, Lucinda Moreiras cortou a meta na primeira posição“É uma prova que bem conheço. É bastante difícil, com um percurso sobe e desce, há pouca sombra e estava muito calor. Sofremos muito com o calor”, referiu a brigantina.

A novidade deste ano foi a prova para atletas em cadeira de rodas. Participaram os atletas Eduardo Bacalhau e Paulo Araújo, ambos de Mirandela, e Luís Gonçalves, de Vinhais.

Um desafio lançado à autarquia que desde logo aceitou. “Foram os próprios atletas que nos desafiaram a organizar esta prova adaptada. Pareceu-nos uma boa ideia e trabalhámos para crias as condições para que se realizasse”, explicou a vereadora do desporto, Maria Manuel Silva.

A Meia Maratona da Cereja faz parte do projecto “Running Place Alfândega da Fé”, uma marca criada pela Associação Recreativa Alfandeguense em conjunto com o município para promover o atletismo naquele concelho.

E prova estiveram com 80 atletas, um número distante da última edição. “A afluência foi satisfatória, apesar de já termos tido mais atletas em edições anteriores. Sabemos que há outras provas na região a decorrer, mas o balanço final é positivo”.

Na Mini Maratona, de 10 quilómetros, os vencedores foram Hugo Rego em masculinos e Carla Mendes em femininos.