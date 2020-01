Muga e Moreiras dominam Trail da Lombada

O III Trail da Lombada, organizado pelo Grupo Desportivo de Bragança, tem vindo a crescer e atrai cada vez mais atletas de várias localidades e da vizinha Espanha.

Sem surpresas, Lucinda Moreiras, atleta do GDB e madrinha da prova, venceu de forma categoria em femininos e acaba por dominar a competição já que é totalista de vitórias nas três edições.

A atleta veterana continua a dar cartas na modalidade e garante que é uma prova para manter. “Esta é uma prova para manter porque de ano para ano tem vindo a crescer”, disse Moreiras.

O pódio em femininos ficou completo com Maria Esteves (Alfandeguense) no segundo lugar e Joaquina Berça (GDB) na terceira posição.

No sector masculino, o C.A. Mogadouro dominou a classificação geral. Rui Muga, tal como Lucinda Moreiras, somou o terceiro triunfo. Logo atrás ficou Carlos Lopes (CAM) e Pedro Rodrigues (CAM).

Para Rui Muga o Campeonato Distrital de Corrida de Montanha serve de preparação para o nacional, nos dias 6 e 7 de Junho, e o para europeu, que este ano se realiza em Portugal, em Cinfães do Douro.

No que diz respeito ao calendário da Associação de Atletismo de Bragança segue-se a Taça Distrital de Inverno de Corrida de Montanha, no dia 2 de Fevereiro, no Vilar do Monte, em Macedo de Cavaleiros.

Classificação por categorias

Seniores femininos

1-Amália Afonso (AA Campo Redondo)

Seniores masculinos

1-Rui Muga (CA Mogadouro)

2-Tiago Afonso (GD Bragança)

3-Luís Silva (Mirandela a Correr)

Sub-20 masculinos

1-Ruben Santarém (CD Vinhais)

Veteranos 1 femininos

1-Maria Esteves (Alfandeguense)

2-Ana Moreira (Mirandela a Correr)

3-Luís Preto (GD Bragança)

Veteranos 1 masculinos

1-Pedro Rodrigues (CA Mogadouro)

2-Pedro Carneiro (AA Campo Redondo)

3-Rui Gonçalves (Alfandeguense)

Veteranos 2 femininos

1-Lucinda Moreiras (GD Bragança)

2-Antónia Santos (Alfandeguense)

3-Maria Ferreira (GD Bragança)

Veteranos 2 masculinos

1-Carlos Carneiro (Alfandeguense)

2-João Videira (Alfandeguense)

Veteranos 3 masculinos

1-Eduardo Medeiros (GD Bragança)

Fotos de Jornal Nordeste e Associação de Atletismo de Bragança