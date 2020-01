Muga e Moreiras vencem prova de abertura do Campeonato Distrital de Estrada

Os dois atletas dominaram a a primeira prova da competição, a “Corrida à Geada”, realizada no sábado, em Vinhais.

Os atletas enfrentaram temperaturas negativas, o que “diferencia esta prova das restantes realizadas no país”, como destacou Rui Muga, atleta do Clube Académico de Mogadouro. “É uma prova à geada com um percurso ‘sobe e desce’. É uma prova dura mas boa de fazer. Todas as vitórias são importantes e espero voltar no próximo ano”, acrescentou.

Em femininos, Lucinda Moreiras repetiu o feito de 2019. O frio complicou a tarefa aos participantes, mas a atleta do Grupo Desportivo de Bragança considera ser “uma boa iniciativa”.

A II Corrida à Geada foi organizada pelo Município de Vinhais e teve cariz solidário, com as receitas a reverterem para a Cruz Vermelha. Em prova estiveram cerca de 200 atletas.