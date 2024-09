Mulher morre em acidente de trotinete em Bragança

Uma mulher, com cerca de 30 anos, morreu depois de cair com uma trotinete, perto da estação dos autocarros, em Bragança. Ao que conseguimos apurar, não usava qualquer tipo de protecção, nomeadamente capacete. Segundo os Bombeiros de Bragança, a mulher dirigia-se para a ponte 25 de Abril e terá caído, batendo com a cabeça, causando ferimentos “graves”, que acabaram por ditar a sua morte. Quando os operacionais chegaram ao local, a mulher estava em paragem cardiorrespiratória. Ainda estiveram “40 minutos” em manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local. Devido aos fogos que assolavam todo o país, houve dificuldade em contactar através do 112 e, por isso, os bombeiros foram contactados pelo número fixo da corporação. No entanto, o segundo comandante dos Bombeiros de Bragança pede que "que se ligue sempre 112 e, em simultâneo, caso não haja atendimento imediato, que se ligue para o número dos bombeiros de Bragança 273 300 210". As causas do acidente estão a ser apuradas pela Polícia de Segurança Pública.

Acidentes com trotinetes aumentam na região

Segundo dados divulgados pela PSP, nas cidades de Bragança e Mirandela, área de abrangência desta autoridade, em 2023 foram registados quatro acidentes com trotinetes, dois em ambas as cidades. Porém, este ano, até agora já aconteceram seis, quatro em Bragança e dois em Mirandela. Quer isto dizer, que a sinistralidade rodoviária com estes meios de transporte está a aumentar. Segundo o subintendente Bruno Machado, a mobilidade com este meio de transporte parece também ter aumentado, o que significa que havendo mais veículos desta tipologia na estrada também haverá mais probabilidade de acontecerem acidentes.

Trotinetes obrigadas a respeitar código da estrada mas capacete não é obrigatório

De acordo com a PSP, no código da estrada, as trotinetes são equiparadas a bicicletas, ou seja, “quem circula numa trotinete tem de cumprir e respeitar o previsto no código da estrada”. “O desrespeito por determinado tipo de normas e incumprimento dessas normas acarreta consequências e infracções às quais são aplicadas coimas”, disse Bruno Machado, explicando que as trotinetes devem circular nas ciclovias, sempre que possível, e na estrada o mais à direita e é proibido o uso de telemóvel e fones aquando da sua utilização. Quer isto dizer que não podem circular nos passeios, como acontece com frequência, e devem respeitar os sinais de trânsito, nomeadamente os semáforos. No entanto, o superintendente explicou que não é obrigatório o uso de capacete. “A lei não obriga ao uso do capacete, mas é evidente que a utilização é fortemente recomendada, até porque quando há um acidente com trotinete temos sempre, no mínimo, um ferido ligeiro”, apontou.

Acidentes preocupam PSP

Embora o uso de trotinete em Bragança e Mirandela não seja tão frequente como nos grandes centros urbanos, a PSP disse estar preocupada com o seu uso e admite estar a ser um “desafio” a “fiscalização” e a “sensibilização”, que deve ser feita de “uma forma integrada para minimizar os acidentes e as consequências dos acidentes”. “Quando temos algum acidente de viação, e neste caso com trotinetes, desenvolvemos uma acção sumária no âmbito do inquérito do acidente de viação para tentar perceber se há ou não algum grau de culpabilidade na utilização das viaturas. Por exemplo, num acidente que envolveu uma trotinete houve até origem a um auto para o utilizador”, explicou Bruno Machado. O superintendente salientou que aplicarão coimas sempre que verifiquem alguma infracção ou que seja feita alguma denúncia. Contudo, até ao momento, ainda não foi aplicada qualquer coima neste sentido.