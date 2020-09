Município de Bragança alargou horários dos transportes públicos e escolares

Esta reestruturação obrigou a que o município fizesse um investimento de 300 mil euros. “Obviamente que isto obrigou a mais autocarros, quer no transporte das concessões, quer nos circuitos especiais, que são aqueles que são feitos directamente para garantir o transporte de um determinado número de alunos”, começou por explicar o presidente da câmara, acrescentando que o município, ao contrário de outras regiões do distrito, não tem falta de veículos para realizar o transporte. Com o alargamento do horário escolar e com as aulas a terminarem uma hora mais tarde, o município também foi “obrigado” a fazer esta despesa acrescida, visto que “as operadoras, por este serviço adicional, cobram também aquilo que é expectável que venham a gastar”. Hernâni Dias avançou ainda que foram criadas outras linhas para que toda a gente tenha os transportes assegurados. O presidente da câmara relembrou que a utilização do transporte público e escolar obriga ao cumprimento das regras estabelecidas pela Direcção Geral de Saúde. “Só dessa forma é que os utilizadores podem usar os autocarros”, afirmou Hernâni Dias, explicando que todas as normas estão “devidamente afixadas nos autocarros”. “É a obrigação de cada um de nós proteger os outros e auto proteger-se porque o combate à pandemia depende dos comportamentos que cada um adoptar”, concluiu.