Município de Bragança distribui 230 mil euros pelos clubes e associações desportivas do concelho

Numa altura em que os clubes ainda recuperam financeiramente do impacto da pandemia, o apoio do município assume especial importância. “Para qualquer instituição o apoio do município é importante e sem ele era muito complicado manter a actividade. Actualmente, os apoios em termos empresariais são mais difíceis e, por isso, este apoio é importante”, destacou Henrique Jorge Marçal, presidente dos Pioneiros de Bragança.

O emblema violeta sofreu as consequências da pandemia e isso levou à redução drástica da actividade do clube, que esta temporada competiu apenas com a formação de juniores no futsal. “Este ano tivemos menos actividade devido a algumas situações, mas esperamos no futuro voltar à dinâmica que tínhamos antes”.

E a recém criada Associação de Arte Marciais de Bragança recebeu pela primeira vez este apoio financeiro. Fundada em Março de 2020, em pleno início da pandemia da covid-19, a associação tem cariz solidário e o objectivo de proporcionar a jovens até aos 18 anos, sem recursos financeiros ou institucionalizados a prática de jiu jitsu no Studio 83 Essence BJJ. “Já temos protocolos com duas instituições, o Lar de São Francisco e o Patronato de Santo António, e os jovens dessas instituições vão começar a praticar jiu jitsu a partir do próximo mês de Abril, altura em que vamos mudar de instalações”, referiu Afonso Sousa, vice-presidente da associação.

A Associação de Artes Marciais de Bragança pretende também proporcionar a prática desportiva a crianças e jovens portadores de deficiência. No total são 110 os atletas que praticam jiu-jitsu, sendo que 19 são abrangidos pelos protocolos solidários.

A verba dada pelo município já tem destino. “Vai servir para comprar material para os miúdos e para as mensalidades que pagamos ao estúdio onde praticam jiu-jitsu”.

Os apoios dados às colectividades desportivas são, para Hernâni Dias, “fundamentais à regular actividade das associações”. “Os contratos-programa de desenvolvimento desportivo foram assinados na perspectiva de que todas as actividades propostas pelas diversas associações possam ser realizadas”, referiu o presidente do Município de Bragança.

O autarca salientou ainda a importância da prática desportiva e o trabalho realizado pelas colectividades. “De realçar a capacidade de trabalho do movimento associativo em incentivar a população, sobretudo a mais jovem, a praticar desporto e a ter hábitos de vida saudável, além do muito mediatismo e boa reputação que trazem à região”.

Para além do apoio financeiro, o município também disponibiliza apoio logístico ao longo do ano.

Em 2021 o apoio rondou os 150 mil euros, numa primeira fase. Este ano aumentou 80 mil, são 230 mil euros distribuídos por 24 associações desportivas do concelho e beneficia mais de 1.400 atletas federados e não federados, 35 modalidades, 75 equipas e dezenas de eventos desportivos.

