Município de Carrazeda de Ansiães investe mais de dois milhões de euros em obras de beneficiação

A partir de Maio o concelho de Carrazeda de Ansiães vai sofrer obras de requalificação em zonas de acessibilidade e espaços de lazer. Será feito um investimento de dois milhões e meio de euros, financiado por fundos comunitários, que permitirá a “melhoria das acessibilidades em diversas freguesias”, “requalificação, beneficiação e valorização de núcleos urbanos” e espaços de lazer” e melhoria das condições de trabalho”. “São diversas obras em vários planos que conto que a partir do mês de Maio ou Junho começamos a executar de forma a que as obras que tínhamos planeadas para este ano não sofram atrasos e sejam uma realidade”, disse o presidente da câmara, João Gonçalves. Uma das intervenções mais avultadas faz parte do projecto de eficiência energética e consiste na substituição de lâmpadas actuais por lâmpadas LED. “Contamos que no fim deste investimento, na ordem dos 600 mil euros, toda a iluminação pública no concelho seja com lâmpadas LED”, explicou o autarca. Será também requalificado o espaço público de Foz Tua, no valor de 450 mil euros, e requalificado paisagisticamente o Santuário de Nossa Senhora da Saúde em Mogo de Malta, no valor de 200 mil euros. Ambos os projectos fazem parte do PROVER. Outra das obras mais significativas diz respeito à reabilitação das ruas: Rua dos Bombeiros Voluntários, Rua Senhora da Graça, Rua Adelino Amaro da Costa, Rua Santa Águeda e Travessa Santa Águeda, pertencente ao Plano de Acção de Regeneração Urbano do município. Segundo João Gonçalves grande parte das intervenções estarão concluídas no final deste ano, apesar de ser “incerto”, visto que alguns concursos “ainda vão ser lançados”, enquanto outros já estão em “período de espera”. “São obras estruturantes, algumas delas, que têm a ver com o desenvolvimento do município no seu aspecto económico”, concluiu.