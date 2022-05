Município de Freixo apoia jovens que queiram fazer ensino secundário na vila

Com o objectivo de fixar os jovens estudantes do concelho e até atrair outros de fora, a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta lançou um apoio que será atribuído a quem fizer o ensino secundário profissional na vila.

O concelho não tinha ensino secundário, mas vai passar a ter esta escolaridade já no próximo ano lectivo, através de ensino profissional.

Assim, os alunos de Freixo de Espada à Cinta que queiram continuar a estudar na sua terra vão receber 1000 euros e os que não vivem lá, mas que também queiram dar ali continuidade aos estudos, vão receber 250 euros.

Esta é uma estratégia do município que manter os habitantes no concelho e, para isso, vai também apoiar as empresas com 5 mil euros que ofereçam trabalhos, durante três anos, aos jovens que terminem a sua formação. “Estas medidas visam sobretudo dar qualidade de vida aos nossos munícipes e sobretudo fixar os nossos munícipes. E é com estas medidas, através da educação, que o município pretende fixar os jovens, para levar a bom porto o ensino secundário profissional em Freixo de Espada à Cinta, que começa já a partir de Setembro”, afirmou o presidente da autarquia, Nuno Ferreira.

As inscrições já estão abertas. Os cursos disponíveis, Técnico de Cozinha/Pastelaria, Técnico de Informação e Animação Turística e Técnico Vitivinícola, estão agora a ser dados a conhecer aos alunos do terceiro ciclo.

No momento da matrícula os alunos ficam automaticamente habilitados a receber o financiamento da câmara, mediante apresentação dos documentos solicitados.