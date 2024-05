Município de Miranda avança com construção de matadouro mesmo sem financiamento

No próximo mês, o município de Miranda do Douro vai já abrir o concurso público para a construção de um novo matadouro no concelho.

A obra já devia ter começado no ano passado, mas não foi possível avançar devido à falta do parecer da “Defesa da Floresta Contra Incêndios”.

O edifício ficará na vila de Sendim e custará mais de 4,5 milhões de euros.

