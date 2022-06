Município de Mogadouro quer voltar a receber os nacionais de estrada

Essa é, pelo menos, a vontade da Federação Portuguesa de Ciclismo, da Associação d Ciclismo de Bragança e da autarquia. “Não gosto de ter no meu concelho eventos efémeros. Eu gosto que as iniciativas tenham continuidade. Fiquei satisfeito em ouvir da parte da federação que a vontade é voltar a realizar os campeonatos em Mogadouro no próximo ano e o município está disponível para isso, Portanto, provavelmente, iremos ter os campeonatos novamente em Mogadouro”, avançou António Pimentel, presidente do município.

O evento fez lotar a hotelaria e a restauração em Mogadouro e nos concelhos vizinhos. O autarca não tem dúvidas de que o evento teve “impacto na economia” local. “Estiveram aqui cerca de 300 ciclistas acompanhados pelas famílias. Mogadouro ainda não tem capacidade para ter tanta gente em termos de hotelaria e sabemos que os concelhos limítrofes também tiveram lotação esgotada, por isso só posso estar satisfeito”.

Mogadouro foi durante três dias a capital do ciclismo. A vila transmontana recebeu os Campeonatos Nacionais de Estrada, que começaram na sexta-feira e terminaram no domingo. João Almeida (UAE Team Emirates) sagrou-se campeão nacional de fundo nem elite, a categoria rainha.