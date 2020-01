Município de Moncorvo apoia certificação de amêndoa coberta como IGP

Em 2018, a amêndoa coberta foi incluída por Bruxelas na lista de produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP). Por este motivo e dada a sua “importância na promoção do emprego e empreendedorismo, aliada à sua relevância como produto regional na economia local”, o município entendeu que “é do interesse do concelho promover a certificação de produtores”. O produto típico do concelho moncorvense foi ainda eleito como uma das 7 Sete Maravilhas Doces de Portugal, em Setembro de 2019. “O executivo municipal tomou esta decisão devido à importância que a cultura da amendoeira tem no concelho de Torre de Moncorvo. Não nos podemos esquecer que somos o maior produtor de amêndoa do país e que este produto endógeno nos permite há muitas décadas confeccionar as Amêndoas Cobertas de Moncorvo, reconhecidas como um dos ex-libris de Torre de Moncorvo”, esclareceu o presidente do município, Nuno Gonçalves. A câmara estima que existam cerca de “cinco produtores de amêndoa coberta”, um deles já certificado e outro com um processo de certificação em fase de conclusão. O Município dispõe de verba para apoiar todos os produtores de amêndoa interessados em certificar o seu produto, sendo que a anuidade da certificação é de cerca de 500 euros por produtor. O autarca esclarece que o objectivo da medida “além de ter um maior número de produtores de amêndoa coberta de Moncorvo certificados”, é também que “contribua para o surgimento de novos produtores deste produto que tem grande potencial”. Os produtores interessados em beneficiar deste incentivo para certificarem o seu produto devem dirigir-se ao Gabinete de Apoio ao Investidor, na Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.