Município de Vinhais alarga transporte flexível a todas as freguesias do concelho

O município de Vinhais vai disponibilizar pelo segundo ano uma rede de transportes flexíveis, com recurso aos táxis do concelho. O objectivo é colmatar as dificuldades existentes ao nível dos transportes públicos em Vinhais, permitindo que os habitantes das aldeias se possam deslocar até à sede de concelho uma vez por semana. O autarca Luís Fernandes destaca que este ano a rede de transportes foi alargada para abranger todas as aldeias. “Decidimos renovar e até aumentar alguns circuitos, porque é a única forma que algumas pessoas de determinadas localidades têm de vir à sede do concelho. Só temos quatro carreiras de transporte público e que passam só nalguns locais, se não fosse o município a criar estes circuitos algumas pessoas não tinham possibilidade de vir a Vinhais”, sublinhou o autarca, destacando a importância do serviço para deslocações “mais fundamentais, como a área da saúde, para ir a uma consulta, ir buscar medicamentos”, mas também para “outras situações que queiram resolver. Este ano há 26 percursos, que abrangem todas as localidades do concelho de Vinhais sem transporte público. “Estão disponíveis uma vez por semana, em cada aldeia, todos eles são procurados, claro que uns mais do que outros”, sublinha. A medida serve também para apoiar financeiramente os taxistas do concelho. “Estamos a falar de vários, são 25 no concelho e é uma forma de os ajudar até porque se não for com esta iniciativa e os transportes escolares cada vez é mais difícil para eles”, afirma Luís Fernandes que critica o faco de o município “ter de se substituir ao Estado central e assegurar o serviço de transportes”. O ano passado mais de 3 mil pessoas utilizaram o serviço de transportes flexíveis. “O valor despendido foi de cerca de 57 mil euros, este ano estamos a prever mais, cerca de 70 mil, porque foram criados novos circuitos”, afirmou.