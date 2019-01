Município de Vinhais assina protocolo para a criação de um Centro de Gira-Volei

A modalidade será praticada por cerca de 70 crianças, a maioria das Actividades de Enriquecimento Curricular (AECS), com treinos, inicialmente, semanais.

O objectivo do município é “promover a modalidade com a iniciação à prática desportiva dos jovens com idades entre os 8 e os 15 anos”, explicou o vereador do desporto, Pedro Miranda.

A câmara municipal acolher competições federadas. “A intenção é receber uma prova regional, ainda este ano, e temos a ambição de ter em Vinhais uma prova nacional”.

O protocolo para a criação de um Centro de Gira-Volei foi assinado pelo presidente do município de Vinhais, Luís Fernandes, e pelo Coordenador Nacional do Gira-Volei, Jorge Florêncio.

Em breve, segundo Pedro Miranda, será estabelecida uma parceria com a Federação Portuguesa de Natação.