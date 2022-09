Município de Vinhais promove 2ª Taça Concelhia de futebol

Está de regresso a Taça Concelhia de Vinhais. A prova vai para a segunda edição, é promovida pelo município e coloca frente a frente os dois clubes do concelho, o Rebordelo e o F.C. Vinhais.

As duas equipas vizinhas defrontam-se uma semana antes do pontapé de saída da Divisão de Honra Pavimir e depois da participação na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Na prova rainha do futebol português, o Rebordelo perdeu, 0-5, com o Montalegre e o F.C. Vinhais foi afastado pelo Vianense com uma derrota por 0-4.

A primeira edição do troféu realizou-se em 2019, com vitória do Rebordelo por 0-1, e regressa agora após a paragem devido à pandemia.

O jogo está marcado para as 16h00, no Campo de Jogos de Rebordelo.