Municípios do Baixo Sabor chegam a acordo com a Movhera para compensação de valor fixo

A Associação de Municípios do Baixo Sabor (AMBS) e a Movhera chegaram a acordo quanto ao financiamento do Fundo do Baixo Sabor para os próximos quatro anos. Os autarcas dos quatro municípios garantiram um pacote de 400 mil euros por ano até 2025. Apesar de entenderem que este não é ainda o valor justo, os autarcas consideram que é um avanço e vêem vantagens em receber um valor fixo, superior ao que recebiam até agora, que rondava os 375 mil euros. “É um acordo que faz justiça com o território, não faz a justiça que queremos e que entendemos que deve ser feita na totalidade, mas é um passo em frente. Este processo também ficou atrasado devido à pandemia, mas foi agora assinado e estamos satisfeitos. Queremos que esta parceria seja fortalecida nos próximos anos, com as nossas iniciativas e projectos”, afirmou o presidente da AMBS, Eduardo Tavares, após a assinatura do memorando de entendimento, no dia 4 de Abril. O autarca destaca o facto de o acordo “estabelecer um financiamento estável, com o qual os municípios podem financiar projectos que vão dinamizar o território, fomentar o investimento, ajudar a economia, as empresas, instituições e contribuir para fixar jovens, e dinamizar a estratégia da Associação de Municípios em torno dos Lagos do Sabor”. A AMBS considera que este é “um momento construtivo e de progressão”, e afirma que foi encontrado “um ponto de equilíbrio” para os próximos quatro anos com a nova concessionária das duas barragens do Baixo Sabor, empreendimento que abrange os concelhos de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo. Alguns dos projectos em que o dinheiro pode vir a ser aplicado são a criação da Bio- -Região dos Lagos do Sabor, a continuidade do projecto educativo Junto à Terra, o regresso do empreendedorismo do Sabor, a criação de uma Estação Náutica polinucleada nos Lagos do Sabor, a edição e publicação de todo o projecto arqueológico do baixo Sabor, a segunda fase da iniciativa “Caminhos do Sabor – Navegar na Montanha e uma Rota da Pintura Mural. Quanto à dívida de cerca de 1 milhão de euros que a EDP imputava aos municípios, e que transitou para a Movhera, “também houve avanços nesta matéria”. “Chegámos a um acordo de fazer uma redução e de enquadrar essa dívida neste acordo, sendo que o valor líquido que vamos receber é de 400 mil euros e há um acordo de fazer um abaixamento nessa dívida”, explica o também autarca de Alfândega da Fé. Bertrand Fauchet, director- -geral da Movhera, valoriza o facto de a empresa “fazer parte da economia e desenvolvimento local de Trás-os- -Montes”. Este acordo “é um importante passo em frente, porque permite desenvolver projectos que vão beneficiar a economia local, a protecção do ambiente e transição ecológica. Por isso estamos muito satisfeitos com este trabalho conjunto com a AMBS”, sublinha.