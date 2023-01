Nadadora brigantina convocada para a Taça Vale do Tejo

Anita Santos, nadadora da Escola de Natação de Bragança, está convocada para representar a selecção regional da Associação de Natação do Nordeste na XXX Taça Vale do Tejo, que se realiza em Abrantes, no próximo sábado, dia 21.

A brigantina, de 12 anos, integra, pela primeira vez, a lista de 19 atletas, 10 femininos e 9 masculinos, chamados às selecções regionais de infantis e juvenis, sendo que o Ginásio Clube Vila Real é o clube mais representativo com 11 nadadores.

A Taça Vale do Tejo é uma prova destinada às selecções regionais de natação do país e reúne cerca de 200 jovens atletas.

Foto de ENB