Nova direcção do Nordeste Automóvel Clube (NAC) toma posse

O Nordeste Automóvel Clube pretende organizar a Expomotor Nordeste. A ideia foi avançada por Bruno Miranda, esta quarta-feira, na tomada de posse da direcção que agora lidera.

O novo presidente do NAC quer revitalizar o clube. “Vamos tentar estabilizar o clube, queremos fazer alguns eventos e voltar a chamar os sócios. Pretendemos fazer uma exposição, nas Festas da Cidade, em vamos ter todo o tipo de veículos motorizados e várias actividades, como gincanas e perícias”, referiu.

Mas, a prioridade de Bruno Miranda é devolver a estabilidade financeira ao clube e destacou o esforço do seu antecessor, Bruno Fernandes, para reduzir as dívidas. “Quero agradecer à antiga direcção que ajudou a credibilizar o clube a abater a dívida. Vamos tentar pagar as poucas dívidas que ainda temos”.

Bruno Miranda está disposto a arregaçar as mangas voltar a dinamizar um clube com 40 anos de história e que outrora já teve cerca de 950 sócios. Por isso, o novo presidente do NAC vai unir esforços para recuperar os sócios antigos e cativar novos amantes do desporto automóvel através de iniciativas variadas. “Queremos reactivar alguns passeios de todo-o-terreno, fazer o passeio de Natal e tentar concorrer ao Guiness com o maior número de carros iluminados. Na Norcaça, Norpesca e Norcastanha vamos organizar u passeio de carros e motas antigas e tentar recuperar a gincana de tractores”.

Um dos eventos de referência do NAC era a Rampa de Bragança, a última edição realizou-se em 2013, e há vontade de recuperar a prova. No entanto, Bruno Miranda mostra-se reticente pois traz encargos ao clube. “Quem não gostava de voltar a ter esta prova em Bragança? Mas a rampa só regressa se tivermos apoios suficientes. Primeiro temos que estabilizar o clube financeiramente e depois pensamos nisso”.

Outra pretensão do novo presidente do NAC é a requalificação do edifício da sede do clube, que foi inaugurada em 2003.