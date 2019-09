Nova época com estreia do Vilariça e regresso do GD Torre Dona Chama ao distrital de futsal

O calendário de jogos da competição ficou definido no “Pontapé de Saída”, realizado esta sexta-feira, em Alfândega da Fé.

A prova conta com oito equipas, sendo que três são do concelho de Mirandela, com destaque para o regresso do G.D. Torre Dona Chama e a estreia do Santa Comba da Vilariça.

Na primeira jornada o Vale Madeiro recebe o Alfandeguense, o Vimioso joga em casa com o G.D. Torre Dona Chama, o CASC Freixo defronta o CSP Vila Flor e o Vilariça joga com o Futsal Mirandela.

Depois da fase regular, a duas voltas, as equipas vão jogar um play-off para apurar o campeão distrital.

Quanto à Taça Distrital de Futsal a primeira mão dos quartos-de-final vai jogar-se entre a terceira e a quarta jornada do campeonato. O sorteio ditou os jogos: Futsal Mirandela – Vale Madeiro, CSP Vila Flor – Alfandeguense, CASC Freixo – Vilariça.