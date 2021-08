Nuno Corunha (SCM): "Vamos encarar o jogo com o máximo respeito mas focados em ganhar"

As duas equipas são velhas conhecidas, sendo que a formação macedense está de regresso ao futebol nacional, nove anos depois da última participação na extinta 2ª Divisão B.

Nuno Corunha, capitão do S.C. Mirandela, já jogou no Macedo e fez parte do último plantel sénior do clube, na temporada 2011/2012. O jogo vai, por isso, ser especial para o experiente defesa central. “Foram quatro anos de bons momentos num clube onde fui campeão, na altura da 3ª Divisão, e também é o clube da cidade onde moro neste momento”, disse o jogador.

Corunha garante “respeito” pelo Macedo e “por todos os adversários”, mas focado no objectivo principal, a vitória. “Todos os jogos que vamos disputar, seja contra quem for, vamos ter cautela e respeito. Vamos encarar o jogo com o máximo respeito mas focados em ganhar”, afirmou.

O confronto entre vizinhos acontece no pontapé de saída do campeonato e numa fase em que as equipas ainda não estão a cem por cento, apesar de prontas para competir. “As equipas ainda não tem o ritmo que queriam e o calor também não vai ajudar. Penso que vai ser um jogo bem disputado em que as duas equipas vão querer ganhar”.

Sobre a pré-época, Corunha faz “um balanço positivo”, mas ressalva que “ainda há muito trabalho pela frente”. “O importante mesmo é dia 29 de Agosto e estarmos preparados para o campeonato que vai ser difícil”, acrescentou.

O dérbi vai contar com público nas bancadas do São Sebastião. O regresso dos adeptos ao estádio é importante para o capitão. “Ainda bem que vai haver público. A época passada sentimos falta dos adeptos. São os adeptos que puxam por nós e são o nosso 12º jogador”.

Corunha veste a camisola dos alvinegros há sete temporadas e já conta com 163 jogos. No Macedo jogou quatro épocas (2008/2009 a 2011/2012) e conta com passagens pelo Cumieira, Mondinense, Amarante e G.D. Bragança.