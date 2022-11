Nuno Fernandes é o novo treinador do Argozelo

Nuno Fernandes é o novo timoneiro do Argozelo. A informação foi confirmada ao Nordeste pelo presidente do clube, Nuno Carvalho. A direcção do clube chegou a acordo com o treinador esta quinta-feira.

Nuno Fernandes sucede a Fernando Teixeira, que deixou o comando técnico na segunda-feira. Nuno Fernandes iniciou a época no F.C. Vinhais, mas acabaria por deixar os vinhaenses após a primeira jornada e a primeira mão da pré-eliminatória da taça distrital.

O treinador regressa a um clube que já representou como jogador na temporada 2014/2015.

Nuno Fernandes faz a estreia no banco do Argozelo no próximo domingo frente ao Rebordelo, um jogo relativo à jornada 6 da Divisão de Honra Pavimir.

O Argozelo é sexto classificado com nove pontos.