Nuno Fernandes regressa aos relvados

É um regresso saudado do capitão do F.C. Vinhais, depois de ter deixado os relvados no final da temporada 2018/2019.

Nuno Fernandes não ficou indiferente à fase negativa que atravessa a equipa em termos de classificação no campeonato distrital da A.F. Bragança. O Vinhais é décimo, penúltimo, com apenas um ponto. “Custa-me ver assim o clube em termos de classificação. Ainda me sinto bem para ajudar e vou tentar fazê-lo da melhor forma possível. Não quer dizer que o meu regresso altere os resultados, mas a minha presença pode ajudar a motivar os mais novos”, disse.

O defesa central acredita na capacidade de reacção da equipa e na qualidade que diz não se reflectir em termos de resultados. “A equipa tem qualidade para estar noutra posição. Temos que trabalhar para conseguirmos ser mais competitivos”.

Nuno Fernandes já é opção para o dérbi concelhio com o Rebordelo, segundo classificado, um jogo a contar para a jornada 10 da Divisão de Honra Repsol Gás e que está agendado para o próximo domingo. “O Rebordelo quer ganhar para se manter no topo da tabela e nós também queremos vencer para largar a cauda da tabela. Espero que a vitória aconteça já no próximo domingo”, acredita.

O capitão, de 37 anos, representa o clube da capital do fumeiro desde 2006 e pelo meio conta com as passagens pelo Rebordelo, na temporada 2010/2011, e Argozelo, na época 2014/2015.