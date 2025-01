Nuno Gonçalves deixa o Grupo Desportivo de Bragança

Nuno Gonçalves pediu a demissão no final da partida frente ao Vianense e a direção do Grupo Desportivo de Bragança aceitou o pedido. A formação brigantina perdeu no domingo, por 1-0, na deslocação a Viana do Castelo e o resultado negativo ditou o fim de linha do treinador, de 49 anos, no comando técnico dos “Canarinhos”.

O Bragança está numa sequência de cinco jogos sem vencer na Série A do Campeonato de Portugal, com três derrotas e dois empates e o técnico decidiu sair da turma brigantina.

Esta época no Campeonato de Portugal, o Grupo Desportivo de Bragança soma seis vitórias, cinco empates e três derrotas. A turma brigantina está no terceiro posto, com 23 pontos. Está a oito pontos do líder Vitória Sport Clube B, que comanda com 31 pontos, e está a cinco pontos do Paredes, que ocupa o segundo lugar com 28.

Nuno Gonçalves sagrou-se campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança na temporada anterior, de forma invicta, com 19 vitórias e três empates. Conquistou também a Taça Distrital com vitória, por 0-2, na final frente ao FC Vinhais.