Nuno Lima desvaloriza rótulo de candidato ao título

Nuno Lima, técnico do Macedo, desvia atenções e desvaloriza o rótulo de candidata ao título dado à sua equipa

A equipa macedense reforçou o plantel com jogadores bastante experientes, como André Dias, que já representou clubes como Rio Ave ou Mafra, Paulo Roberto (ex-GD Bragança) e o defesa João Loureiro (ex-SC Mirandela).

Mas o treinador acalma os mais eufóricos e lembra que os nomes por si só não vencem campeonatos. “Temos gente na qual acreditamos que tem qualidade suficiente e experiência para vencer o campeonato. Mas, isso, por si só não nos garante nada. Se não trabalharmos diariamente, jogo a jogo com afinco e determinação dificilmente o com seguimos”.

Nuno Lima compreende as expectativas que estão a ser criadas em relação à sua equipa, mas lembra que as restantes “também estão a reforçar-se”. “A questão de dizerem que o Macedo é o Benfica do distrital aceito isso com algum humor, como e óbvio. Estamos a fazer o nosso trabalho tal como outros clubes que contrataram bons jogadores e um desses bons jogadores é o Armando, que o jogador mais títulos no distrital, e nós não o temos na nossa equipa”.

Nuno Lima destaca o trabalho realizado pelo clube para regressar ao futebol sénior. “Este processo resulta de um trabalho iniciado há uns anos e até o facto de o clube não ter competido em seniores alguns anos deu a possibilidade de preparar o futuro”.

O treinador garante que a única pressão que existe é representar uma equipa com um historial como o Macedo. “A pressão que temos é a de representar o Macedo, que é um clube histórico do distrito, que tem um passado nos nacionais e quer voltar a esses níveis competitivos”.

No sábado, a formação macedense realizou um jogo de preparação com o G.D. Vilar de Perdizes, que terminou sem golos.

