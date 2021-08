Nuno Loureiro acerta renovação no dia de início dos trabalhos de pré-época

Nuno Loureiro é um raro exemplo de longevidade num clube, neste caso no comando técnico do Rebordelo, à semelhança do capitão Clemente, que há 11 épocas veste a camisola do emblema do concelho de Vinhais.

O treinador renovou, informação confirmada no dia em que a equipa inicia os trabalhos de pré-época. Será a nona temporada de Nuno Loureiro como técnico do Rebordelo.

O plantel começa hoje a preparar a participação na Taça de Portugal. A primeira eliminatória joga-se a 11 de Setembro.