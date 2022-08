Nuno Loureiro rejeita rótulo de candidato

Depois do segundo lugar conquistado na época passada e de ter discutido o título até à última jornada com o G.D. Bragança, o Rebordelo volta a ser apontado como um dos mais sérios candidatos. No entanto, o técnico, Nuno Loureiro rejeita o rótulo dado à sua equipa.

Segundo o treinador há emblemas “como mais argumentos financeiros” que o Rebordelo. “Não temos as mesmas condições financeiras que têm outros clubes. Sabemos que este ano ainda será mais difícil até porque há equipas que estão a trabalhar como profissionais. Nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para vencer todos os jogos”.

No plantel, Nuno Loureiro conta com vários jogadores que transitaram da época passada, como o capitão Clemente, o guarda-redes Bruno Rato, o defesa Vitó e avançado Rabiço, mas também há saídas e entradas a registar o que altera a forma de jogar da equipa. “Eu falo que voltamos à estaca zero porque temos que voltar a incutir uma ideia de jogo, pois saíram elementos que já estavam familiarizados com nossa ideia de jogo”.

Entretanto, o Rebordelo já iniciou os trabalhos de pré-época e o primeiro compromisso da equipa é a Taça de Portugal.

Os comandados de Nuno Loureiro participam pela quarta vez consecutiva na prova rainha do futebol português e no dia 11 de Setembro, na primeira eliminatória, recebem o Montalegre da Liga 3.

O jogo antevê-se difícil, mas o técnico garante que a sua equipa tudo vai fazer para complicar a tarefa à turma barrosã. “Vamos tentar mudar a história sabendo que será muito complicado. Vamos dar o nosso melhor frente a uma equipa profissional, tal como fizemos nas edições anteriores”.

Nuno Loureiro vai para a décima época no comando técnico do Rebordelo e prepara a equipa para a temporada 2022/2023.