Nuno Loureiro renova com o Rebordelo

A continuidade do treinador era um dado praticamente adquirido, mas segundo fonte próxima do técnico só agora é que foi concretizada a renovação. Nuno Loureiro vai para a décima temporada no comando técnico da formação do concelho de Vinhais, depois de ter sido apontado ao S.C. Mirandela.

Na época passada terminou a Divisão de Honra no segundo lugar, após uma luta renhida, até à última jornada, pelo título distrital com o G.D. Bragança.

Com Nuno Loureiro o Rebordelo já garantiu por três épocas consecutivas a presença na Taça de Portugal, aliás a participação na prova rainha do futebol português é o primeiro compromisso do clube na nova temporada, a primeira eliminatória joga-se no dia 11 de Setembro.