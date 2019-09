Nuno Pires e Emanuel Soares estrearam-se no Europeu de BTT Wembo

A prova realizou-se pela primeira vez em Portugal, começou na sexta-feira e terminou no domingo, reunindo cerca de 200 participantes de 15 países. Destaque para as estreias de Nuno pires, do Monóptero Bikers de Mogadouro, e de Emanuel Soares, do Clube de Ciclismo de Sendim.

Nuno Pires alcançou a quinta posição na categoria de seniores masculinos, superando as expectativas iniciais do betetista mogadourense. “Pensava em ficar no top 20”, disse. Na classificação geral da prova de resistência das 24 horas Nuno Pires ficou no 62º lugar.

“Foi um circuito muito técnico dificultado pela chuva, lama, vento e frio mas mesmo assim dei o que tinha para dar”, acrescentou.

Quanto a Emanuel Soares foi obrigado a desistir devido a problemas digestivos numa altura em que contabilizava 13 horas de prova. O betetista encarou a competição de uma forma bastante positiva e com o intuito de ganhar experiência.

“Foi a minha estreia e foi óptimo para aprender. Dei o meu melhor mas com problemas digestivos fui-me abaixo moralmente e já não saí da tenda. Fechei com nove voltas num circuito de 15 km muito duro”, escreveu o Emanuel Soares na sua página no facebook.

O Campeonato da Europa de BTT Wembo reúne três provas de resistência (6h, 12h ou 24h) e consiste em dar o maior número de voltas num percurso com uma extensão de 15km.

Penafiel volta a receber uma prova mundial de BTT em 2021, o Campeonato do Mundo de BTT Wembo.