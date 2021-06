Nuno Quitério vence mini-trail do Transfronteriza 2021

Depois de um ano de interregno, devido à pandemia, a prova ibérica regressou com a equipa portuguesa a sair vitoriosa, sendo que os atletas nacionais conquistaram vários pódios individuais.

Nuno Quitério, atleta do Ginásio Clube de Bragança, foi o vencedor do mini-trail, com o tempo de 00:44:31 minutos. A prova de 10 quilómetros, com um acumulado de 700 metros, começou na localidade espanhola de Flechas e terminou em Figueruela de Arriba.

O Transfronteriza – Campeonato Ibérico de Trail Running contou ainda com um trail curto, de 20 quilómetros, e um trail longo, de 33 quilómetros.

O Ginásio Clube de Bragança fez-se representar por 26 atletas, sendo que Nuno Quitério foi o que conseguiu a melhor classificação ao arrecadar o primeiro lugar no mini-trail.

Foto de Ginásio Clube de Bragança