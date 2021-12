Nuno Rangel sucede a Vítor Fernandes no comando técnico do Mirandês

Nuno Rangel foi apresentado esta noite e chega à formação de Miranda do Douro quando estão decorridas 9 jornadas do campeonato distrital.

O treinador iniciou a época no Esmoriz, emblema da A.F. Aveiro. Antes desempenhou a função de treinador-adjunto do SC Espinho, nas temporadas 2019/2020 e 2020/2021, e foi treinador do SC Arcozelo, da A.F. Porto.

Rangel vai estrear-se no comando técnico do G.D. Mirandês no próximo domingo, dia 12, frente ao G.D. Sendim, dérbi concelhio da jornada 10.

