Nuno Rangel (Técnico GDM): “Há uma perseguição ao Mirandês clara e óbvia”

O treinador mostrou-se inconformado com a decisão do árbitro, Bruno Cordeiro, e revelou um sentimento de revolta. Nuno Rangel falou de perseguição à sua equipa.

Para o técnico foi “uma arbitragem vergonhosa”. Há aqui uma perseguição ao Mirandês e não sei porquê. Eu dependo disto para viver e somos arbitrados por pessoas que vêm para passar o tempo para ganhar oito euros porque têm a vida deles. No terceiro golo do Argozelo, simplesmente saltei para dentro do campo e disse ‘juiz é fora de jogo’ e ele expulsou-me. Agora vou apanhar o tempo que eles quiserem, vou pagar a multa que eles quiserem e se calhar vou para casa. Quando pegam no apito e na bandeira têm de ter noção que estão a mexer com famílias, isto não pode ser um hobbie”.

Nuno Rangel não calou a sua indignação e disse mesmo esta não foi a primeira vez, em cinco jornadas, que sentiu que a sua equipa foi prejudicada. “Eu só gostava de saber o que é que o Mirandês faz, o que é que o Mirandês tem e qual é a grandeza do Mirandês para incomodar tanta gente? A semana passada levámos com um golo em que há uma falta dentro da área escandalosa. A juíza mandou seguir e deu golo. Isto é uma vergonha. Podem fazer o que quiser mas não posso ficar calado com injustiças. Há uma perseguição ao Mirandês clara e óbvia”.

Nuno Rangel lamentou ainda o golo anulado à sua equipa, aos 90’+3, apontado por Mamadou, que também foi expulso por protestos.

Agora, segue-se o jogo com os Estudantes Africanos de acerto de calendário, relativo à primeira jornada, que Nuno Rangel quer vencer. “Vamos lá para ganhar se nos deixarem”.

O Grupo Desportivo Mirandês segue no nono lugar com quatro pontos. Este domingo, na jornada 5 da Divisão de Honra Pavimir, perdeu 3-2 com o Argozelo.

Francisco Cardoso e Mamadou apontaram os golos da formação de Miranda do Douro.