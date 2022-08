“O Argozelo não é candidato”

O campeonato distrital de futebol, época 2022/2023, antevê-se bastante competitivo e o mercado de transferências está ao rubro.

São várias as equipas apontadas como candidatas, sendo que o S.C. Mirandela é o que lidera a corrida ao título e à consequente subida.

O nome do Argozelo já foi mencionado para o lote de candidatos, mas o técnico, Fernando Teixeira, rejeita o rótulo dado à sua equipa.

O treinador lembra que o clube está numa fase de reestruturação e acalma os mais eufóricos, sobretudo os adeptos. “O Argozelo está numa fase de reestruturação, quer a nível financeiro quer a nível desportivo, logo não é candidato a nada. O nosso lema é fazer o melhor possível. Li algumas entrevistas de intervenientes no futebol que apontam o Argozelo como candidato, eles também têm de ter calma”, afirmou.

O S.C. Mirandela é, no entender de Fernando Teixeira, o grande, e talvez o único, candidato e que reúne condições para subir ao nacional. “Além de um bom plantel quem se assume como candidato tem que ter um passado alicerçado em competições nacionais. Esse candidato é o S.C. Mirandela. Veja o que aconteceu aos clubes que ultimamente participam nos nacionais, sobretudo a nível financeiro. Eu falo pelo Argozelo”.

Para o técnico há mais um emblema a ter em conta, o Rebordelo. A equipa de Nuno Loureiro terminou a temporada passada no segundo lugar, depois de discutido o título com o G.D. Bragança até à última jornada. “O Rebordelo foi vice-campeão na época passada. Há dez anos que o Nuno Loureiro treina o Rebordelo com um núcleo de jogadores que também há dez anos o acompanham. É isto que falta à maioria dos clubes. Este ano não participam três e para o ano acredito que não participem mais”.

Quanto ao Argozelo é, segundo Teixeira, um clube em “processo de reorganização”. Reforçou-se com jogadores conhecedores do futebol distrital, como o central Valentim, o defesa Adolfo, os médios Gene e Rui Alves, e os avançados Litcha e Mantorras. “Reorganizar o clube desportivamente é, de facto, ter um bom lote de jogadores, com experiência e alguns jovens. Isso foi o que fizemos este ano. Mas, eu quero agradecer ao plantel da época passada pela entrega e pela dedicação, foram uns heróis pois não deixaram o clube cair. Seria mais fácil desistir, mas esta direcção tem um projecto de recuperação financeira”.

Teixeira antevê um campeonato muito competitivo. “Será, se calhar, o mais competitivo daquilo que eu conheço do distrital. E já tenho muitos anos de distrital”.

O plantel do Argozelo conta com 22 jogadores, mas ainda não está fechado. A equipa de Fernando Teixeira apresentou-se aos sócios no domingo, frente ao Valpaços, um jogo que perdeu por 1-3. O próximo encontro de preparação é com o Lordelo, no próximo domingo.