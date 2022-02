Obras no Hospital Privado de Bragança retomadas depois de dois meses paradas

“As obras retomam ainda este mês, provavelmente ainda na próxima semana. Esta segunda-feira, foi já o dia da transferência do alvará e legalização perante a Câmara Municipal de Bragança, sendo feito, ao mesmo tempo, o contacto com os novos empreiteiros que vão acabar a obra”, explica o presidente do Conselho de Administração do HPB, Manuel Lemos. O exterior do edifício está praticamente concluído, faltando os acabamentos no interior. Os responsáveis pelo empreendimento de 10 milhões de euros tiveram de encontrar uma solução no menor curto espaço de tempo, para que o atraso não fosse maior. “Vamos fazer um acordo do tipo open book (livro aberto), é um empreiteiro que nos oferece muita confiança, que já conhecemos há vários anos, ele vai ser co-gestor de toda a obra connosco”, afirmou. O objectivo é que no final deste ano o hospital privado esteja aberto. “Cerca de dois meses e meio depois vamos retomar a obra e o nosso objectivo é terminar até ao final de 2022. Claro que isto teve implicações de atraso na abertura, mas estamos a fazer os possíveis para minimizar esse atraso”, afirma o administrador. Perante o atraso no calendário, a abertura vai ser faseada, não vai abrir tudo só no final do ano, no Verão deverá ser inaugurada parte da unidade hospitalar, até Outubro o resto da unidade hospitalar e para o final do ano está prevista a abertura da residência sénior que vai ter 80 camas. Manuel Lemos admite que a derrapagem das obras pode encarecer a empreitada, devido ao aumento dos preços dos materiais de construção, no entanto, prevendo uma possível variação de 3 a 5%. Para já no antigo edifício do Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) funciona uma clínica com várias consultas de especialidade e disponibilizando exames.