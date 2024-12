Obras no Tribunal de Vimioso arrastam-se há meses com funcionárias em condições “muito precárias”

Chão em cimento, tectos abertos com canos, paredes por pintar e telhado em reparação: é este o cenário do Tribunal de Vimioso, que há mais de um ano está em obras. A empreitada, no valor de quase 500 mil euros, é financiada pelo IGFEJ- Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Os trabalhos de requalificação consistem na instalação de sistema informático e do aquecimento, ventilação e ar condicionado, recuperação de paredes, tecto e chão, construção de uma casa de banho, substituição do telhado e construção de uma rampa de acesso. As obras deveriam estar concluídas no prazo de 150 dias, mas a verdade é que já passaram mais de 12 meses e ainda continuam a decorrer.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com