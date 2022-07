Obras para a instalação do sintético do Estádio Municipal de Macedo avançam esta semana

Há muito que o Clube Atlético ambiciona o espaço para dar melhores condições de treino, sobretudo às equipas de formação, e aliviar a carga horária do campo de relva natural. O emblema macedense avançou mesmo com uma petição pública, em 2020, para a construção do sintético.

“Reuni na passada quinta-feira com a empresa e acredito que as obras se iniciem na segunda (dia 25) ou terça-feira (dia 26)”, disse Rui Vilarinho.

O vice-presidente do município de Macedo e também vereador do desporto explicou que o espaço desportivo vai permitir praticar várias modalidades. Vai estar disponível para a prática de futebol, rugby, mas não está preparado para hóquei em campo. Vai servir também para dar apoio às escolas”.

Entretanto, o campo relvado vai ser intervencionado. “Será uma intervenção ao nível da rega, as condutas estão obsoletas e vão ser todas requalificadas. Acredito que entre meados e fim de Setembro estará quase tudo pronto”, afirmou Rui Vilarinho.

Quanto ao prazo de execução das obras de instalação do campo sintético é de dois meses. No caso de coincidir com o início da época do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros o vice-presidente admite ter que “recorrer ao apoio de outro município”.

O investimento para a construção do campo sintético é de 400 mil euros, totalmente suportados pela autarquia de Macedo de Cavaleiros.