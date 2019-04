Obras são aguardadas no Complexo Desportivo

É que o sintético do Complexo Desportivo do Cachão não preenche os requisitos exigidos pela FPF em termos de medidas mínimas oficiais do campo, 100x64 m. Um facto que obrigou as duas formações a jogar no sintético da Reginorde, em Mirandela.

Margarida Jerónimo considera que o sintético do Cachão, instalado em 2008, aquando da inauguração do espaço, já não reúne condições para a prática de futebol. “Os miúdos treinam num relvado sintético, que já está no limite e a ficar sem condições”.

As obras há muito que são aguardadas no espaço desportivo. O Município de Mirandela pretende avançar com a intervenção, mas ainda não será na próxima temporada desportiva. “Na próxima época o clube vai competir apenas nos distritais e as obras ainda não são necessárias. Mas vamos acautelar a situação para que num futuro próximo o Cachão regresse aos nacionais e o campo já tenha as medidas oficiais”, garantiu Orlando Pires.

O responsável pelo pelouro do desporto avançou ainda que a autarquia “está atenta” e que vai “preparar com o clube uma candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) através do IPDJ”, sem especificar datas, já que o prazo das candidaturas deste ano terminou a 15 de Fevereiro.

Orlando Pires acrescenta que a questão obras nunca será “um impeditivo para a participação das equipas do Cachão no nacional já que o complexo da Reginorde está sempre disponível”.

O complexo da Reginorde tem uma taxa de ocupação de cem por cento.